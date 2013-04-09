Головне за день: огляд топ-новин

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Японія готується до перехоплення ракети КНДР

Сили самооборони Японії в ніч на вівторок розмістили два ЗРК "Петріот" у будівлі Міноборони в центрі Токіо для перехоплення північнокорейської ракети, пуск якої можливий вже в середу, повідомили японські ЗМІ.

Лутковська не проситиме Януковича помилувати Тимошенко

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила, що не має наміру подавати Президентові Віктору Януковичу клопотання про помилування засудженої екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

КНДР радить іноземцям тікати з Південної Кореї через загрозу війни

КНДР запропонувала іноземцям подумати про евакуацію з Південної Кореї через загрозу війни.

В Європарламенті закликають Україну не зупинятися на помилуванні Луценка

Віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич вважає, що звільнення Юрія Луценка з в’язниці є позитивним, але не достатнім кроком для виконання критеріїв ЄС. США і Freedom House також закликають українську владу звільнити Тимошенко

Луценко розповів, чому засудженим заборонено мати кольорові олівці

Юрій та Ірина Луценко працюють над змінами до Кримінально-процесуального кодексу.

Землетрус магнітудою 6,3 стався поряд з АЕС в Ірані

Три іранські міста майже повністю зруйновано в результаті землетрусу.

У «Київавтодорі» скаржаться, що латати ями доведеться майже на всіх вулицях

«Київавтодор» не встигає закінчити в строк ремонт доріг

У Януковича розраховують, що спрощені візи з ЄС запрацюють до свят

В Адміністрації Президента України розраховують, що Європейський парламент на своєму засіданні 17 квітня ратифікує Угоду між Україною та Євросоюзом про внесення змін до Угоди щодо спрощення оформлення віз громадянам України.

Нафтогаз за рік отримав чистий збиток у 10 мільярдів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала у 2012 році чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн, зазначається у фінансовому звіті компанії.

Лавринович відмовився хоронити партію Ющенка

Мін’юст відмовився реєструвати подання Бондарчука про припинення діяльності партії «Наша Україна».

Тягнибок, Кличко і Яценюк сьогодні «піднімали» Луцьк (фото)

У Луцьку пройшла акція в рамках всеукраїнської кампанії «Вставай, Україно!».

Українка стала дворазовою чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Українка Юлія Паратова виграла золоту медаль у багатоборстві.

ЗМІ: Незадовго до банківського краху з Кіпру вивели 6 тисяч депозитів

Комісія з етики кіпрського парламенту одержала у ЦБ країни список з шести тисяч фізичних і юридичних осіб, які вивели гроші за кордон безпосередньо перед крахом кіпрських банків.