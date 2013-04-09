Freedom House очікує від Януковича другого важливого кроку

Правозахисна організація Freedom House позитивно оцінює помилування Президентом України Віктором Януковичем екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука й очікує від нього такого ж рішення стосовно екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Як повідомляє Радіо «Свобода», про це заявив президент організації Девід Креймер.

«Недільне помилування було першим важливим кроком Президента Януковича. Я радий дізнатися, що пана Луценка, пана Філіпчука та інших нарешті відпустили. Але звільнення Тимошенко – не менш важливе», – цитує сайт Freedom House слова Д.Креймера.

«Ми сподіваємося, що незабаром відбудеться помилування Тимошенко як свідчення значних зусиль поставити Україну на шлях до демократичного європейського майбутнього», – заявив Д.Креймер.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України В.Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Г.Філіпчука.