Луценко розповів, чому засудженим заборонено мати кольорові олівці

Про це вони розповіли в інтерв'ю телеканалу ТВі.

"Ми серйозно працюємо над цими змінами. І те, що стосується прав самого засудженого, і що стосується прав захисника. І ота неможливість отримати зустріч з захисником, коли людина лікується, перебуває в медичному закладі... Ті обмеження, які переслідували нас там – і права на побачення, дуже-багато обмежень, які нібито формально в самому законі виглядають більш-менш непогано, а що ближче ти занурюєшся в їхні внутрішні документи – накази, правила внутрішнього розпорядку, ці додатки…", - пояснила Ірина Луценко.

Недосконалість, а іноді і абсурдність, законодавства Юрій Луценко збагнув на власному досвіді.

"Засудженим заборонено мати кольорові олівці. А чому? Бо можуть намалювати план втечі! Чому його не можуть намалювати чорним олівцем, - для мене загадка. Але в 1938 році вважалося, що це страшна небезпека. Заборонено мати копірку – щоби засуджений не переписав "секретного донєсєнія" і не відправив через собаку Джульбарса ворогові. Просто ідіотизм, я в міліції такого ніколи не бачив!

Це комічно і трагічно насправді – колосальна система, в якій сидить близько 250 тисяч людей, живе за законами 1937 року. А чому не міняється? Бо це призводить до можливості комусь пом’якшити за гроші, комусь не пом’якшити за гроші... ", - розповів Юрій Луценко.

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Ірина Луценко додала: "Ми читаємо Кримінально-процесуальний кодекс – і я його бачу ну зовсім по-іншому. Ми будемо подавати ці зміни. Розумієте, це не зміна двох речень – це зміна цілої ідеології, повірте".