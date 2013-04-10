У Мінрегіоні розповіли, коли вимкнуть батареї

За словами керівника Мінрегіону Геннадія Темника, в багатьох містах південних областей України та Криму в зв'язку зі сприятливими погодними умовами місцеві ради ухвалили рішення про завершення опалювального періоду. Також, за прогнозами синоптиків, найближчим часом очікується потепління в більшості регіонів України.

Г.Темник зазначив, що Мінрегіон проведе ретельний аналіз нинішнього опалювального періоду й на його основі сформує план підготовки до нового опалювального періоду із зазначенням чітких заходів, реалізація яких дозволить забезпечити готовність до будь-яких ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту Вазіра Мартазінова попереджала про суттєве похолодання в середині квітня й висловила думку про необхідність подовження опалювального сезону.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, продовжувати опалювальний сезон у Києві не доведеться, оскільки до середини квітня в місті й області встановиться достатньо висока температура повітря.