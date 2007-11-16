Іноземець, який пограбував банк у Запоріжжі, надіслав до міліції листа

Іноземець, який пограбував ПриватБанк у Запоріжжі, надіслав міліції «явку з повинною».

Інформацію про це сьогодні УНІАН підтвердив начальник УМВД України в Запорізькій області Олександр ШМИТЬКО.

«Дійсно, житель Чорногорії, підозрюваний в здійсненні пограбування ПриватБанку в Ленінському районі Запоріжжя, на днях прислав в управління лист, в якому зізнається в здійсненні даного злочину», - повідомив він.

Він також зазначив, що на підставі даного листа правоохоронці не виключають можливості добровільної здачі зловмисника співробітникам міліції.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Ленінському районі Запоріжжя невідомий чоловік увірвався в відділення ПриватБанку і, погрожуючи пістолетом його співробітникам, заволодів коштами в сумі 126 тис. грн. і 4 тис. дол. США.

1 листопада особа підозрюваного була встановлена. Ним виявився житель однієї з Балканських республік, який в Запоріжжі проживав у своєї дружини, і практично відразу ж після здійснення злочину виїхав з України.

При обшуку у родичів дружини співробітниками міліції була виявлена практично вся викрадена в банку сума - 120 тис. грн.

Зловмисника оголосили в міжнародний розшук.

За фактом розбійного нападу проти нього співробітниками міліції було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, направлений на заволодіння майном в особливо великих розмірах).