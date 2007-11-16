Учасники акції “Всеукраїнська книжкова хвиля” створять живий ланцюг

17 листопада о 15-00 відбудеться акція “Всеукраїнська книжкова хвиля”, що пройде головними пішохідними вулицями міст України, організована Міжнародним медіа-рухом “Чисті Канали”. У Києві акція розпочнеться з книгарні “Знання”. Під час акції учасники створять живий ланцюг, але при цьому триматимуть один одного не за руки, а за улюблені книжки, які кожен принесе із собою. Під час хвилі кожен по черзі підніме свою книгу, в результаті чого утвориться книжкова хвиля (вул.. Хрещатик, 44). Телефони: 587-62-97, 8-050-330-22-87, info@interkulturo.info.