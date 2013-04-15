З 15 квітня українці платитимуть податок на нерухомість

Як повідомляв УНІАН, оподаткування нерухомості, відмінної від земельної ділянки, діє в Україні з 1 січня 2013 року.

Фізичні особи, які не мають податкових пільг, платять податок за квитанцією, надісланою податковими органами, у строк не пізніше 60 днів із моменту отримання квитанції. Податок на нерухомість виплачується авансовим платежем на весь рік.

За оцінкою фахівців Міністерства доходів і зборів України середня сума платежу з податку на нерухомість становитиме для квартир площею понад 120 кв. м – 300 грн, для будинків площею 250 кв. м – 800 грн.

За кожен квадратний метр понад пільгову площу для квартир житловою площею від 120 до 240 квадратних метрів і житлових будинків житловою площею від 250 до 500 квадратних метрів платіж становитиме 1 відсоток мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня поточного року. Для квартир житловою площею понад 240 квадратних метрів і будинків житловою площею понад 500 квадратних метрів визначено ставку в розмірі 2,7 відсотка мінімальної зарплати.

Нагадаємо, на 1 січня 2013 року мінімальну зарплату було затверджено в розмірі 1147 гривень.