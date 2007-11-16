Із залізничного вокзалу Києва евакуйовують пасажирів

Сьогодні о 15.45 до чергової частини міліції за номером "02" надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що в одній із камер схову залізничного вокзалу Київ-Пасажирський знаходиться тротил.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві, після цього повідомлення розпочалась евакуація пасажирів, які були в приміщенні вокзалу та персоналу.

До місця, вказаного в повідомленні невідомого, виїхали слідчо-оперативні та експертні і вибухотехнічні групи МВС України.