Із залізничного вокзалу Києва евакуйовують пасажирів
17:24, 16 листопада 2007Суспільство
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Повідомили про тротил
Сьогодні о 15.45 до чергової частини міліції за номером "02" надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що в одній із камер схову залізничного вокзалу Київ-Пасажирський знаходиться тротил.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві, після цього повідомлення розпочалась евакуація пасажирів, які були в приміщенні вокзалу та персоналу.
До місця, вказаного в повідомленні невідомого, виїхали слідчо-оперативні та експертні і вибухотехнічні групи МВС України.
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