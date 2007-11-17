Енергетичні холдинги Європи знайшли спосіб обійтися без російського газу

Представники найбільших енергетичних холдингів Європи найближчим часом почнуть переговори про прямі закупівлі газу в Туркменістані, починаючи з 2011 року. Про це УНІАН повідомило джерело в Єврокомісії за результатами переговорів із Президентом Туркменії Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ.

«Нинішня цінова пропозиція в країнах ЄС набагато привабливіше діючої контрактної бази з російськими постачальниками – «Газпромекспортом» і RosUkrEnergo, які продають природний газ в Україні. Туркменська сторона зацікавлена в додаткових інвестиціях в розвиток нафтогазової галузі та економіки в цілому, тому країни ЄС становлять для неї особливий інтерес», – зазначив співбесідник агентства.

На думку європейського чиновника, говорити про конкретні параметри поставок можна буде після того, як Єврокомісія і зацікавлені країни визначаться з транзитною складовою.

«У першу чергу йдеться про проект Nabucco, хоча у разі досягнення компромісу з Росією це можуть бути і її власні потужності – газопровід «Середня Азія – Центр», українська газотранспортна система, а в перспективі - «Південний потік», проект якого вже зараз розробляється спільно з корпорацією Eni», – сказав він.

Співрозмовник агентства не вважає, що таким чином Європа торкнеться економічних інтересів України. «Україні час звикнути, що всі країни світу живуть у відкритому конкурентному середовищі, де боротьба за енергоресурси грає основну роль. За кілька років рівень цін в Україні наблизиться до середньоєвропейських, і необхідність у відносно дешевій сировині з Середньої Азії відпаде», – додав він.

Довідка УНІАН. На сьогодні туркменський газ становить близько 57% газового балансу України, або близько 40 млрд. куб. м. У 2007 році ці обсяги законтрактовані компанією «Газпромекспорт», яка перепродує його трейдеру RosUkrEnergo по 100 дол. за тис. куб. м.

За прогнозами ВАТ «Газпром» середня ціна природного газу на кордоні для європейських споживачів у 2008 році перевищить 300 дол. за тис. куб. м.