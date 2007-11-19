Президент завершив робочу поїздку в Донецьку область

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку в Донецьку область і відбув до Києва.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У Донецьку під головуванням Президента України пройшло засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головна тема засідання – розслідування причин та ліквідація наслідків аварії на шахті імені О.Засядька.

У Донецьку В.ЮЩЕНКО також відвідав обласну клінічну лікарню, де поспілкувався з постраждалими шахтарями та їх родичами.