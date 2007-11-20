17-річний водій ”Крайслера” вбив одну людину і травмував десятьох

У Дніпропетровську водій автомобіля "Chrysler Voyager", 1990 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з маршрутним мікроавтобусом "Мерседес Бенц", що рухався у зустрічному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир автомобіля “Chrysler” загинув на місці пригоди, чотири отримали тілесні ушкодження, водій та шестеро пасажирів мікроавтобусу отримали тілесні ушкодження.