17-річний водій ”Крайслера” вбив одну людину і травмував десятьох
10:12, 20 листопада 2007Суспільство
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ДТП у Дніпропетровську
У Дніпропетровську водій автомобіля "Chrysler Voyager", 1990 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з маршрутним мікроавтобусом "Мерседес Бенц", що рухався у зустрічному напрямку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир автомобіля “Chrysler” загинув на місці пригоди, чотири отримали тілесні ушкодження, водій та шестеро пасажирів мікроавтобусу отримали тілесні ушкодження.
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