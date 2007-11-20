У Харкові накрили модельне агенство, яке відправляло дівчат у рабство

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, викрили у Харкові модельне агентство, яке займалося вербуванням дівчат в Об’єднані Арабські Емірати під виглядом моделей для надання інтимних послуг у цій країні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВСУ у Харківській області, міліції вдалося встановити керівників і співробітників модельного агентства – ними виявилися громадяни України і Росії, а також встановити схему його злочинної діяльності.

Дівчатам віком від 15 до 23 років пропонувалася робота моделей в ОАЕ, після проходження необхідних етапів підписувався договір, де обумовлювалося, що за проведення двотижневих показів мод в Еміратах кожна дівчина отримає гонорар у сумі 500 доларів. Фірма забезпечувала квитки на літак і супроводжувала дівчат до київського аеропорту «Бориспіль».

В аеропорту в ОАЕ дівчат зустрічали люди, які відбирали у них паспорти, відправляли на медичний огляд, після чого пояснювали, чим насправді їм доведеться займатися. Через два тижні сексуального рабства харків’янок повертали на батьківщину.

Міліцією виявлено понад 100 дівчат, які потрапили у цю історію.

Розслідування кримінальної справи завершено, матеріали передано до суду.