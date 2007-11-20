Сьогодні поховають 28 шахтарів

У Донецьку на шахті ім. Засядька знайдене тіло ще одного загиблого гірника, таким чином, число жертв аварії зросло до 89 чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, станом на 11.00, доля ще 11 чоловік залишається невідомою. На поверхню піднято тіло 81 гірника. Ідентифіковано 48 тіл. Невпізнаними залишаються 33 загиблих.

За медичною допомогою в лікарню звернувся ще один гірник з числа потерпілих внаслідок вибуху. Таким чином, число госпіталізованих зросло до 32 чоловік.

У прес-службі також уточнили, що сьогодні будуть поховані 28 чоловік. З них у Донецьку - 16, у Макіївці - 4, в Ясинуватій - 1, у Горлівці - 1, в Авдіївці - 1, у Добропіллі - з, в Красноармійському районі - 1, у Вінниці - 1.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в 3.11 в Донецьку на шахті ім. А.Засядько на горизонті 1078 м відбувся вибух легко-метанової суміші. Всього в шахті працювало 457 гірників.

На місці трагедії працює Урядова комісія з розслідування причин і ліквідації наслідків аварії на шахті, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Сьогодні в Україні – День трауру за загиблими гірниках донецької шахти ім. А.Засядько.