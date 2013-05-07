У Києві майор міліції дві години кулаками вибивав з хлопця зізнання

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Голосіївського району Києва, слідством встановлено, що старший оперуповноважений в особливо важливих справах київського УБОЗу запросив вказаного громадянина до службового кабінету для перевірки інформації щодо його можливої причетності до скоєння злочину. У ході розмови міліціонер намагався погрозами змусити чоловіка надати зізнавальні покази, а коли той відмовився, завдав йому численних ударів кулаками по тілу та голові. Не отримавши зізнання, міліціонер відпустив киянина. По дорозі додому потерпілому стало зле і він звернувся до лікарів. У медичному закладі в нього діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та закриті травми грудної клітини та живота.

Вироком суду правоохоронця визнано винним за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень) та засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки. Крім того, засудженого позбавлено спеціального звання «майор міліції».