Головне за день 07.05: огляд топ-новин

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КНДР скасувала режим найвищої бойової готовності

КНДР скасувала з 26 березня режим найвищої бойової готовності, який діяв у країні, і вивела з бойових позицій балістичні ракети середньої дальності "Мусудан".

Кабмін планує повернути «листи щастя» для порушників ПДР

Уряд планує відновити автоматичну фото- і відеофіксацію порушень Правил дорожнього руху.

Кличко і Каплін вимагають відкрити кримінальну справу проти Азарова

Народні депутати Сергій Каплін та Віталій Кличко вимагають від МВС відкрити кримінальне провадження проти Азарова

Інфляція в Україні продовжує стояти на місці

Інфляція в Україні у квітні становила 0%, повідомили у Державній службі статистики.

Коронер розповів, коли варто чекати підсумків розслідування смерті Березовського

"Ми очікуємо медичної інформації від поліції. Нам потрібно зібрати ще дуже багато відомостей. Якщо чесно, не думаю, що варто чекати будь-яких новин раніше, ніж через пару місяців", - розповіли в офісі коронера.

Адвокат: встановлення ЄСПЛ політичних мотивів арешту Тимошенко не підлягає сумніву

Рішення Євросуду у справі Тимошенко містить формулювання «політичні мотиви», - каже Теличенко.

Суди в Івано-Франківську і Львові дозволили радянську символіку 9 травня

Депутати ж Львівської міськради ініціюють скликання на 8 травня позачергової сесії, щоб повторно заборонити радянську символіку у місті.