У НАТО вважають, що Україні заважає популізм

Керівництво України обіцяє підвищити фінансування оборонного комплексу і привести українське військо у відповідність до вимогам НАТО. Однак представники Альянсу сумніваються в реальності цих обіцянок.

Відповідно до українського законодавства витрати на оборону щорічно мають складати 3% від внутрішнього валового продукту. Це більше, аніж передбачено вимогами НАТО. Однак реально оборонний комплекс України фінансується лиш на 1,3%. Тому нині займатися переозброєнням армії за стандартами Північноатлантичного альянсу практично неможливо, переконаний директор Центру дослідження армії конверсії та роззброєння Сергій Згурець. За його словами, якщо протягом наступних п’яти років на оборонний комплекс щорічно виділятиметься більше півмільйона доларів, як це пообіцяв президент, то українську армію можна на 70 відсотків переоснастити відповідно до вимог НАТО. Натомість директор центру інформатизації та документації НАТО Мішель Дюре вважає, що Україна вже нині має достатньо політичних та економічних інструментів, аби переоснастити свою армію відповідно до стандартів НАТО, але популізм та неузгодженість дій політиків заважають ефективно скористатися цими інструментами.

Німецька хвиля