Завтра вдень в Україні очікується спека до +30° С

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°, на узбережжі морів та в гірських районах 19-24°.

У Києві та області у неділю очікується малохмарна суха погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 25-30°, у Києві вночі 13-15°, вдень 28-30°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовькому морях становить 16-20°, в районі Мисового 13°; у Дніпрі біля Києва 20°.