Сьогодні вночі розпочнуть підйом носової частини танкера «Волгонефть-139»

У ніч з 21 на 22 листопада очікується прибуття в порт Керч суднопідіймальних понтонів з порту «Севастополь» (два - вантажопідйомністю 200 тонн і два - 80 тонн) з метою здійснення заходів з підйому носової частини танкера «Волгонефть-139».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, на українському узбережжі Керченської протоки силами МНС і портовиками продовжується збір нафтової суміші.

На острів Коса Тузла (Керченська протока) доставлено 520 чоловік, які продовжують збір нафтової суміші за допомогою 17 одиниць техніки.

Загальна кількість зібраної нафтової суміші становить понад 2 800 тонн, з них 670 тонн вже завантажено на першу баржу. О 20.00 20 листопада до острова була підведена друга баржа для завантаження нафтової суміші.

Крім того, як повідомили в Мінтрансзв’язку, сьогодні, у зв`язку з покращенням погодних умов, з початку дня продовжувалися роботи з водолазного обстеження затонулих суден.

*** Під час шторму 11 листопада в Керченській протоці розламався навпіл нафтотанкер "Волгонефть-139", з нього вилилися близько 2 тисяч тонн мазуту. Окрім нього, постраждало ще 14 суден.