У Криму піймали росіянина, якого шукали 10 років за подвійне вбивство

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління МВС у Криму, Україна вирішує питання про екстрадицію підозрюваного до РФ.

Затриманого звуть Олексій, раніше він займався бізнесом у Ростові-на-Дону.

7 квітня 2003 року у кафе "Мисливський клуб" у Ростові в день свого народження впритул розстріляв із помпової рушниці двох місцевих жителів, з якими був у поганих відносинах, поранені померли в лікарні.

Залишивши припаркований біля кафе автомобіль, без речей і документів чоловік втік.

Наступного дня його оголосили в міжнародний і міждержавний розшук, а потім заочно заарештували.

Всі 10 років Олексій "кочував" українськими містами. Останні 7 років жив у Криму на орендованих квартирах разом із дружиною й двома синами, ніде не працював, повідомили в кримській міліції.