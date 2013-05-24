Канадський інвестор зіткнувся з "бізнесом по-українськи" і просить допомоги у Януковича

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

«Як обраний Президент України Ви взяли на себе зобов'язання із захисту громадянських прав, тому прошу Вас підтримати мою ініціативу і вплинути на державному рівні на ситуацію», - цитує Дерріксон своє звернення главі держави, яке сьогодні має намір передати йому.

За словами Дерріксона, з 2004 року він інвестував 40 млн. грн у два підприємства - ТОВ «Унірем-Агро» і ТОВ «Унірем-Ойл», в яких володів більшою частиною статутного капіталу. Зокрема, інвестиції в розмірі близько 10 млн. дол. були спрямовані на будівництво елеватора в Дніпропетровській області. Крім того, підприємства обробляли близько 7 тис. га землі.

Згодом, за словами Дерріксона, його український партнер по бізнесу таємно продав основні активи обох підприємств, підробивши документи. На сьогоднішній день у справі відкрите кримінальне провадження, а все майно підприємств арештоване.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році громадянин Канади Рональд Дерріксон, який інвестував в українську економіку більш як 10 млн. дол., заявив про намір звернутися до суду для захисту своїх прав власності.