Приватбанк обслуговуватиме корпоративних клієнтів цілодобово без вихідних (відео)
11:22, 24 травня 2013Суспільство
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Ряд сучасних банківських продуктів презентував Приватбанк.
Відтепер для корпоративних клієнтів банк буде працювати цілодобово без свят і вихідних.
Можна проводити платежі, виплачувати зарплату і відкривати рахунки - це дозволить бізнесу не втрачати гроші. При цьому вартість послуг не зміниться, повідомляє ТСН.
Ще одна новація для юридичних осіб - гарантований платіж. Такий кредит, на думку банкірів, позитивно вплине на розвиток економіки.
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