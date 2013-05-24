Приватбанк обслуговуватиме корпоративних клієнтів цілодобово без вихідних (відео)

Відтепер для корпоративних клієнтів банк буде працювати цілодобово без свят і вихідних.

Можна проводити платежі, виплачувати зарплату і відкривати рахунки - це дозволить бізнесу не втрачати гроші. При цьому вартість послуг не зміниться, повідомляє ТСН .

Ще одна новація для юридичних осіб - гарантований платіж. Такий кредит, на думку банкірів, позитивно вплине на розвиток економіки.