Уряд дозволив надавати у концесію два замки і палац на Львівщині

Кабінет міністрів України прийняв рішення внести до переліку об`єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, два замки і палац у Львівській області.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідну постанову №1338 було прийнято на засіданні Кабміну 21 листопада.

До переліку внесені: замок у с. Свірж Перемишлянського району (1484 рік) - пам`ятка архітектури національного значення; замок у с. Старе Село Пустомитівського району (XVI-XVII ст.) - пам`ятка архітектури національного значення і палац у с. Тартаків Сокальського району (XIX ст.) - пам`ятка архітектури національного значення.