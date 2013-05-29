Львівські журналісти провели акцію біля управління МВС
У Львові представники регіональних ЗМІ і власкори центральних видань провели акцію біля приміщення головного управління МВС України у Львівській області під гаслом „Журналісти – не мішень!”.
Як передає кореспондент УНІАН, акція представників мас-медіа “Безпека журналістів: нагадуємо і застерігаємо” була організована львівським осередком Незалежної медіа-профспілки України.
На площі Генерала Григоренка, де знаходиться обласне управління МВС, зібралося кілька десятків журналістів, які прийшли „нагадати правоохоронцям, що спливає 10-денний термін службового розслідування щодо міліціонерів, які не втручалися у побиття журналістів Ольги Сніцарчук та Влада Соделя у Києві 18 травня”.
Львівські журналісти тримали в руках аркуші паперу з написами: “Сьогодні журналіст, а завтра – ти!”, “Геть Захарченка!”, “Журналісти – не мішень!”, „Не бий свободу слова!”, „Журналісти очі і вуха суспільства”, „Ганьба пасивній міліції!”.
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Також активісти медіа-профспілки роздавали працівникам міліції пам’ятки про те, як мають діяти правоохоронці в випадку, коли до представників мас-медіа застосовують силу.
Журналісти направили начальнику обласної міліції Олександру Рудяку листа з вимогою провести роз’яснювальну роботу серед правоохоронців Львівщини щодо поводження з журналістами і повідомити про це мас-медіа впродовж двох тижнів.
Під час акції ніхто з керівництва міліції Львівської області до журналістів не вийшов.