Журналісти мають намір стояти живим нагадуванням під стінами МВС до середи

Активісти руху «Стоп цензурі!» планують, що робота розташованого біля входу до Міністерства внутрішніх справ України тимчасового інформаційного центру триватиме до середи. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив один з учасників акції, журналіст Богдан Кутєпов.

«Ми не плануємо стягувати всю активну молодь, розростатися. Ми постоїмо до середи як нагадування міністрові Захарченку про публічну обіцянку звітувати про те що зроблено і насправді реально розкрити… Журналісти знайшли головного підозрюваного на другий день – скільки б його шукала міліція, невідомо», – сказав Кутєпов.

У понеділок під час встановлення намету (який і виконує функції інфоцентру) відбулася сутичка між учасниками акції та працівниками МВС, які намагалися завадити журналістам.

В інформаційному центрі журналісти, які чергують там цілодобово, надають інформацію про стан розслідування справи про побиття колег на мітингах у Києві.

18 травня невідомі молодики напали на журналістку «5-го каналу» Ольгу Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Соделя під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі. Потерпілі кажуть, що протягом певного часу міліціонери, що перебували поруч, взагалі не втручалися в інцидент. Журналісти вимагають чесного розслідування.