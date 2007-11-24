ITT-інвест придбала 100% акцій Сєвєродонецького НДІхіммаш

Фонд державного майна України сьогодні на конкурсі з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону продав 100% акцій ВАТ "Сєвєродонецький науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування" (Луганська обл.)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, переможцем конкурсу визнано ЗАТ Інвестиційна компанія "ITT-інвест" (м. Київ), яке запропонувало за пакет акцій інституту 2 млн. 930 тис. грн.