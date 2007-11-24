ITT-інвест придбала 100% акцій Сєвєродонецького НДІхіммаш
04:21, 24 листопада 2007Суспільство
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Про це повідомила прес-служба ФДМУ
Фонд державного майна України сьогодні на конкурсі з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону продав 100% акцій ВАТ "Сєвєродонецький науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування" (Луганська обл.)
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.
Згідно з повідомленням, переможцем конкурсу визнано ЗАТ Інвестиційна компанія "ITT-інвест" (м. Київ), яке запропонувало за пакет акцій інституту 2 млн. 930 тис. грн.
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