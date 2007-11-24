Третина українців вірить в приватні ЖЕКи (соцопитування)

Для багатьох громадян України ЖЕК втілює типову чиновницьку контору, яка надає свій «ненав`язливий сервіс». Але сьогодні в Україні поступово впроваджується досвід інших країн, і деякі ЖЕКи, які перебувають у комунальній власності, передаються в приватні руки.

Під час соцопитування, проведеного консорціумом «Менеджмент Консалтинг Груп», журнал "Профиль" спробував дізнатися, як оцінюють мешканці різних міст потенційну ефективність приватних ЖЕКів, поставивши респондентам питання: «Як Ви вважаєте, чи підвищиться якість комунальних послуг з появою приватних ЖЕКів?».

Думки розділилися приблизно порівну: близько 38% українців не вірять в їх ефективність, 38,5%, навпаки, вірять. Ще 23.5% важко відповісти.

Соцопитування було проведене в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Львові та Сімферополі. Загалом опитано 1200 респондентів старших 18 років.

Докладніше читайте в №14 журналу «Профіль»