Україна розраховує, що Росія дасть передоплату за транзит газу
12:38, 29 травня 2013Суспільство
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Україна розраховує одержати передоплату від російської компанії «Газпром» за транзит газу, який буде здійснений через територію України до країн Європи в 2013 році.
Едуард Ставицький обіцяє коментувати завтра
Про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький, відповідаючи на питання УНІАН, чи має намір Україна домовитися з «Газпромом» про передоплату за транзит газу.
«Таке в планах є», - сказав Ставицький.
При цьому він не уточнив, в якому розмірі може бути здійснена передоплата.
«Зараз фахівці рахують. Група на чолі з головою «Нафтогазу» зараз перебуває у Москві. Він (голова «Нафтогазу» Євген Бакулін - УНІАН) сьогодні повертається, і завтра ми зможемо прокоментувати», - сказав Ставицький.
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