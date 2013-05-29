Україна розраховує, що Росія дасть передоплату за транзит газу

Про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький, відповідаючи на питання УНІАН, чи має намір Україна домовитися з «Газпромом» про передоплату за транзит газу.

«Таке в планах є», - сказав Ставицький.

При цьому він не уточнив, в якому розмірі може бути здійснена передоплата.

«Зараз фахівці рахують. Група на чолі з головою «Нафтогазу» зараз перебуває у Москві. Він (голова «Нафтогазу» Євген Бакулін - УНІАН) сьогодні повертається, і завтра ми зможемо прокоментувати», - сказав Ставицький.