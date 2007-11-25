”Мерседес-Спринтер” зіткнувся з деревом: травмовано 15 пасажирів
10:46, 25 листопада 2007Суспільство
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Водій не впорався з керуванням
На автодорозі Тернопіль - Жванець поблизу с. Колодіївка Підволочиського району Тернопільської області водій приватного мікроавтобуса "Мерседес-Спринтер" не впорався з керуванням, з`їхав з проїзної частини та допустив зіткнення з деревом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди 15 осіб (у тому числі 4 дітей) з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.
Всього за добу на території країни зареєстровано 160 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 25 осіб та 206 - травмовано.
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