Понад 500 тисяч справ про розкуркулення зберігаються в МВС

Виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сподівається, що Генеральна прокуратура й Міністерство внутрішніх справ оприлюднять архіви, в яких зберігаються сотні тисяч справ про так зване "розкуркулення" й інші злочини проти українського селянства.

Про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав в ефірі "5 каналу".

"Це архіви Генеральної прокуратури й Міністерства внутрішніх справ. Кримінальні справи про так зване розкуркулювання - їх більше 500 тис. Вони знаходяться в МВС. Настав час і ці архіви оприлюднити”, - сказав керівник відомства. Він вважає, що потрібно “дати нам можливість, кожному громадянину України, бачити, що творилося з нашими родичами не в такому далекому минулому. Це 40-50-ті роки. Це друга хвиля знищення селянства українського, якого виселяли в краї, в Казахстан і так далі”. В.НАЛИВАЧЕНКО також повідомив, що СБУ вже отримала списки, котрі одразу оприлюднюються на веб-сайті у вільному доступі. “Але архіви є й в Україні - це 500 тис. справ", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, наголосивши, що “МВС й ГПУ оприлюднять ці документи, як це раніше зробила СБУ”. Він також запевнив, що “обласні управління СБУ готові сприяти місцевій владі в отриманні правдивих документів під час розгляду таких питань”. Також В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що у відповідь на запит СБУ до Росії, Казахстану щодо документів, які стосуються Голодомору, Казахстан вже надіслав перші списки, а керівник російського ФСБ відповів, що списки готуються, систематизуються й будуть передані СБУ.