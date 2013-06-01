Сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, прогнозуються грози, в окремих районах – град та шквали вітру 17-22 м/с, у південній частині та центральних областях – подекуди 25-30 м/с.

На всій території України, крім Закарпаття та східних областей, подекуди сильні зливи.