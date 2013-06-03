У Нафтогазі переконують, що модернізацію ГТС України можуть взяти на себе німці

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив заступник голови правління Національно акціонерної компанії «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«Deutsche bank спільно з німецькими компаніями, зокрема Ferrostaаl, не проти взятися за модернізацію всієї ГТС України. Це великий обсяг у межах 5-7 млрд доларів», - сказав Чупрун.

При цьому він підкреслив, що кошти, необхідні для модернізації ГТС, на порядок нижчі обсягів асигнувань, необхідних для будівництва обхідних газопроводів, які зараз будує Росія.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2012 року НАК «Нафтогаз України» і компанія Ferrostaаl (Німеччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації обладнання магістрального газопроводу «Союз». Документом передбачається модернізація обладнання на газокомпресорній станції «Бар» (Вінницька обл.) магістрального газопроводу «Союз». Метою даного проекту реконструкції є подовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження обсягів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні обладнання та підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.

11 грудня 2012 року «Укртрансгаз» і Deutsche Bank підписали угоду про відкриття кредитної лінії в розмірі 53,5 млн євро для модернізації компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз».

У травні 2013 року стало відомо, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує до вересня підписати кредитну угоду на суму 308 млн дол. із Європейським банком реконструкції та розвитку, а також Європейським інвестиційним банком для фінансування робіт із модернізації української частини магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород». За інформацією Міненерговугілля, попередня вартість модернізації вищезгаданого магістрального газопроводу становитиме 519 млн дол., з яких 308 млн дол. – кредит вищезгаданих фінансових організацій, решта суми буде забезпечена за рахунок власних коштів НАК «Нафтогаз України».