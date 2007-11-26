Із харківського слідчого ізолятора втік особливо небезпечний злочинець

На Харківщині триває розшук Олександра ЗАМАЗІЯ, який 23 листопада скоїв втечу з харківського слідчого ізолятора.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного правління МВС в Харківській області, у ці дні правоохоронні органи перебувають на посиленому варіанті несення служби «Тривога».

О.ЗАМАЗІЙ перебував під вартою за звинуваченням у бандитизмі, викраденні людини з метою отримання викупу, зберігання зброї.

Міліція попереджає про особливу небезпеку, яка може находити збоку О.ЗАМАЗІЯ, - утікач володіє спортивними і бойовими прийомами.