Із харківського слідчого ізолятора втік особливо небезпечний злочинець
13:30, 26 листопада 2007Суспільство
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На Харківщині триває розшук Олександра ЗАМАЗІЯ, який 23 листопада скоїв втечу з харківського слідчого ізолятора.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного правління МВС в Харківській області, у ці дні правоохоронні органи перебувають на посиленому варіанті несення служби «Тривога».
О.ЗАМАЗІЙ перебував під вартою за звинуваченням у бандитизмі, викраденні людини з метою отримання викупу, зберігання зброї.
Міліція попереджає про особливу небезпеку, яка може находити збоку О.ЗАМАЗІЯ, - утікач володіє спортивними і бойовими прийомами.
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