Експерти думають, що Україна не ризикне позиватися до Газпрому

Україна не має наміру звертатися до Стокгольмського арбітражного суду з вимогою розірвати укладений у січні 2009 року контракт на поставки газу через страх втратити російський ринок для збуту продукції, й розраховує, що це зробить Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в ході прес-конференції експерти галузі - президент Київського міжнародного енергетичного клубу "Q-club" Олександр Тодійчук, директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар і учасник ініціативної групи "Перше грудня" Богдан Гаврилишин.

«Україна, внаслідок того, що олігархи бояться, що газові питання перетворяться на «сирні», «шоколадні» та інші війни, зайняла вичікувальну позицію, очікує, що Росія перша ініціює звернення до Стокгольмського суду», - сказав президент Київського міжнародного енергетичного клубу "Q-club" Олександр Тодійчук.

Він зазначив, що інші держави жорсткіше захищають свої інтереси в питанні ціноутворення на російський газ і звертаються до Стокгольмського суду, і, як правило, його виграють.

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Експерт вважає, що через кілька років ми матимемо бажані 250-260 дол., оскільки Росія вже сьогодні втрачає свій ринок і надалі робитиме все, щоб залишитися на українському ринку.

Директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар дотримується аналогічної думки. Він зазначив, що проведення переговорів із російським газовим монополістом не дасть результату. Водночас зниження цін на газ для Європи може сприяти зниженню цін на газ і для України - в результаті рішення Стокгольмського суду.

“Можна скільки завгодно їхати до Москви й просити у «Газпрому» милостині — її не буде. Те, що відбувається в газовому секторі Європи зараз, воно якраз і сприятиме тому, що потрібно подивитися уважно на ст. 4 діючого контракту 2009 року з точки зору того, що там зафіксовано позицію щодо ситуації, коли сторони не згодні з існуючими параметрами. І якщо вони в процесі консультації не дійшли до спільного знаменника, то зацікавлена сторона звертається до Стокгольмського арбітражу», - сказав Гончар.

Експерт підкреслив, що і сам «Газпром» уже не приховує, що ціну на газ для Європи буде зменшено на 7%.

Проте, як стверджує Гончар, ціну на газ буде знижено набагато більше, ніж 7%, що й означатиме, що «Газпром» проводить дискримінаційну політику по відношенню до одних партнерів і дає преференції іншим.

“Українська сторона повинна використовувати положення статті (ст.4 договору - УНІАН) і звернутися до Стокгольмського арбітражу також у пакеті з іншими претензіями — щодо транзитного контракту, де чітко зафіксовано, що «Газпром» повинен забезпечити транзит через територію України не менше 110 млрд куб. метрів газу — він також це не виконує”, - сказав Гончар.

Він також зазначив, що незвернення до Стокгольмського арбітражу й ведення закулісних переговорів чиновниками шкодить національним інтересам України.

У свою чергу Тодійчук підкреслив, що в газовому договорі дійсно були допущені помилки Юлією Тимошенко, яка була в той час прем'єр-міністром.

“Те, що там були допущені помилки, - зрозуміло всім”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" відмовляється найближчим часом переглядати ціну на газ для України, незважаючи на наполегливі прохання Києва про зниження ціни на блакитне паливо.

У вересні 2011 року Президент України Віктор Янукович повідомив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газового спору з Росією. Проте пізніше члени уряду, включаючи прем'єр-міністра Миколу Азарова, заявляли, що сподіваються досягти компромісу щодо ціни на газ у ході переговорів.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.

Минулого року Польща добилася понад 15% знижки на російський газ, що поставлявся до Польщі, після того, як ініціювала процедуру подачі позову проти "Газпрому" до Міжнародного арбітражу в Стокгольмі в листопаді 2011 року.

За останні три роки російський газовий монополіст погодився знизити ціни на газ - у середньому на 10% - для понад п'ятнадцяти своїх клієнтів у Німеччині, Франції, Італії, Австрії, Словаччині, Польщі.

При цьому український бізнесмен Дмитро Фірташ вважає, що Україна зможе виграти Стокгольмський арбітраж у разі подачі Росією позову про недобір газу, мінімальний обсяг купівлі якого зафіксований у контрактах, підписаних на початку 2009 року.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період із 2009 по 2019 рік і про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором.

Діючий контракт передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче мінімального обсягу: за недобір Україною палива передбачаються штрафи в розмірі 300% від вартості в зимовий період і 150% - влітку.

Водночас у контракті від 19 січня 2009 року на транзит російського газу територією України не були передбачені штрафні санкції до "Газпрому" за невиконання зобов'язань щодо транзиту газу.