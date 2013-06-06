Депутат пропонує відкрити в Гостиному дворі музей Сагайдачного

Відповідний проект постанови №2174а про відзначення 400-річчя гетьманства Сагайдачного Бригинець зареєстрував у Верховній Раді України, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«400-річчя гетьманства Сагайдачного - це велика подія, як і постать гетьмана, яку треба належним чином вшанувати. Безумовно, поруч із пам’ятником Сагайдачному, який встановлений на Контрактовій площі у Києві, має з’явитися й музей, присвяченій цьому визначному українцю. Кращого місця ніж Гостинний двір (звичайно не увесь, а якась його частина), важко підшукати», - вважає Бригинець.

На переконання депутата, постанова дозволить не тільки вшанувати Сагайдачного, але й допомогти врятувати Гостинний двір від перетворення його на торговий центр.

«Ніяких причин не створювати в Гостинному дворі цей музей немає. Адже з юридичної точки зору, його приміщення є досі державним. Тож, якщо ВР проголосує за цю постанову, ніщо не заважатиме передати частину Гостинного двору під музей. Впевнений, що київська громада підтримає цю ідею», - переконаний Бригинець.

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Гетьман Петро Сагайдачний (Конашевич-Сагайдачний) - один з найславетніших і найталановитіших козацьких вождів та полководців, що з однаковим успіхом діяв і на полі бою, і на дипломатичних теренах.

Під час свого гетьманства Сагайдачний провів реформу війська на Січі, основною суттю якої було підвищення організації, дисципліни і боєздатності козацького війська. Він перетворив партизанські ватаги козаків у регулярне військ о, усунув із ужитку елементи розбійної вольниці, навів сувору дисципліну.

Помер гетьман України Сагайдачний 10 квітня 1622 року і похований у Києво-Братському монастирі. Майже все своє майно і маєтності він заповідав Київській та Львівській братським школам.