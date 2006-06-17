Відмінник юрфаку зарізав кохану дівчину

У лісопарку біля ринку ”Юність” випадковий перехожий натрапив на труп з перерізаним горлом. На тілі дівчини експерти виявили 34 ножові рани й жодних слідів ґвалтування. У сумочці знайшли 500 грн, прикраси. За студентським квитком Київського університету туризму, економіки і права встановили особу загиблої. Це була 22-річна студентка магістратури Марія Бензель.

Підозрюваного у вбивстві затримали у день вбивства. Володимир Гаращенко, 23 роки, вчився з Марією в одній групі на юридичному факультеті. Вони познайомилися в жовтні минулого року, коли дівчина перевелася до Києва з Тернопільської філії інституту. Одногрупники згадують, що з приїздом дівчини Володя ”поплив”, як кажуть, втратив голову. Дівчина взаємністю не відповідала. Слідство вважає — під кінець навчального року Володя занервував. 30 червня обоє мали скласти останній державний іспит. Марія назавжди поїхала б у Тернопіль.

Володимир Гаращенко зібрався пропонувати Марії Бензель руку й серце. А якщо дівчина відмовить, спершу вбити її, а потім накласти руки й на себе. Перед побаченням хлопець спеціально сходив у супермаркет ”Фуршет” на Райдужному й купив кухонного ножа.

У вівторок Володимир зателефонував Марії на мобільний — говорив, що треба побачитися, аби обговорити здачу диплома. Наступного дня вони зустрілися біля інституту об 11.30. Розмовляючи про диплом, зайшли в лісопарк і сіли під деревом. Там хлопець запропонував Марії вийти за нього заміж. Дівчина відмовила. Сказала, що не кохає його.

За версією слідчих, Володимир схопив Марію рукою за горло, дістав із внутрішньої кишені піджака ніж і вдарив у груди. Потім довго штрикав лезом по тілу (експерти вважають, що Марія Бензель померла після 2–3 удару) і врешті перерізав горло.

Зараз важко зрозуміти, чи справді Володимир збирався покінчити життя самогубством. Можливо, він говорить про це, щоб розчулити слідчих та пом’якшити вину. Деякі деталі вказують, що хлопець занадто ретельно продумав вбивство і приховав свою причетність до нього. Гаращенко був відмінником юрфаку, тому, напевно, знав нюанси роботи слідчого.

Після вбивства Володимир півдня їздив Києвом. Спочатку нібито збирався поїхати на Святошин і там повіситися в лісопосадці. Але потім передумав.

Батьки Володимира розповіли, що ніколи не мали проблем з єдиним сином. Він добре вчився, майже не гуляв на вулиці, завжди попереджав, куди саме йде і коли повернеться.

Дуже любив футбол.

Зараз Володимир Гаращенко проходить психіатричну експертизу.

"ГАЗЕТА ПО-УКРАЇНСЬКИ"