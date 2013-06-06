Велика вода з Європи через 10-20 днів може затопити Україну

Днів через 10-20 в Україну може прийти велика вода з Європи. «За нашими прогнозами, в зоні ризику населені пункти на півдні Одеської області, - каже Вестям начальник відділу гідропрогнозів Укргідрометцентру Вікторія Бойко. - Ми очікуємо, що вже до кінця червня можемо відчути наслідки повені в Європі: Дунай вийде з берегів - і рівень води досягне критичних позначок». У главку МНС Одеської області моніторять ситуацію і готові відкачувати воду і евакуювати людей.

«У нас майже всі райони в зоні ризику - щороку когось затоплює, - кажуть у прес-службі ГУ МНС Закарпатської області. - Ось у 2008 році від повені рятували Рахівський район, а в 2012-му - Мукачівський. Спрогнозувати підняття води в цьому році складно, але ми постійно напоготові».

«Гумові чоботи у нас завжди напоготові, майже у кожної сім'ї є човни. Ми звикли, - каже мешканка селища Вилкове Одеської області Олена Смирнова. - Літні паводки нам не так страшні - вода швидко йде по каналах. Тільки шкода втратити врожай. Вже зараз робимо насип біля дільниць, де це можливо, а от сусіди риють канавки від грядок, щоб відразу вода йшла». Вілковчанин Микола готує провізію для своєї старенької мами: «Їй буде складно часто ходити за продуктами. Треба закупити їй макарони, закрутку, м'ясо».

У селі Матроська Ізмаїльського району планують вивозити дітей до родичів. «Попереджали, що наше село затопить навесні, але все пройшло добре, може і цього разу помиляться, - сподівається місцева мешканка Юлія. - Ми хочемо вже відправити дітей до хрещеної до Одеси. А чоловік купив новий насос - старий зламався, коли з підвалу відкачували воду. У нас льох частенько топить, консервацію зберігаємо під ліжками».

Більше панікують жителі Львівської області. П'ять років тому Прикарпаття постраждало від потопу, і тепер тут з жахом чекають великої води. «Якщо Європу затопило, то і нас скоро чекає біда. У нас навесні завжди напоготові надувні човни, кирзачі та консерви - на випадок, якщо доведеться рятуватися на горищах», - розповіла нам мешканка села Гірське Миколаївського району Оксана Струк. «Навесні нас пронесло, а зараз може залити. Дощі йдуть щодня, полуниця в цьому році погана через таку погоду. Але найстрашніше - якщо річки вийдуть з берегів. Приготували півтори сотні мішків і кілька вантажівок піску. Хоча такою «артилерією» потоп не зупинити», - каже селянин Ігор Ковальчук.