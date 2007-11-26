В Єгипті в ДТП потрапив автобус з українськими туристами

За повідомленням Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, 26 листопада ц.р., на трасі Таба-Каїр в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з громадянами України та Росії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали 15 осіб. На даний момент Посольство вивчає обставини ДТП і з’ясовує дані про українських туристів з метою надання їм необхідного сприяння та допомоги.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в АРЄ та в Департаменті консульської служби.