МВС: за тиждень викрито 8 організованих злочинних угруповань

Міністерство внутрішніх справ України звітує, що за тиждень підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю викрили 8 злочинних угруповань.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, у період з 9 по 16 листопада цього року, зокрема, у Чернігівській області закінчено розслідування кримінальної справи по діям злочинної групи у складі десяти мешканців Чернігівської області, які упродовж 2004 – 2007 років на території м. Чернігова та Чернігівської області скоїли низку крадіжок товарно-матеріальних цінностей з магазинів, офісів, підприємств та організацій, в т.ч. викрадення документів та печаток з міської та обласної організацій.

На Харківщині оперативники затримали завідуючого відділенням психіатричної лікарні під час отримання хабара у сумі 400 доларів США. Як з’ясувалося він у жовтні поточного року незаконно, поза пунктами митного контролю переправив на територію Російської Федерації невстановленим особам двох громадян України, які проходили лікування у вказаному медичному закладі, з метою подальшої експлуатації їхньої праці. Наразі їх повернуто до України.

В Одеській області викрито організоване злочинне угруповання у складі двох мешканців м. Одеси та двох громадян Республіки Молдова. З’ясувалося, що останні в січні 2007 року шляхом обману вивезли з Молдови до Одеси двох громадянок цієї держави, де продали їх одеситам, які примусили потерпілих займатися проституцією.

У Дніпропетровській області ліквідовано організоване злочинне угруповання у складі 9-ти місцевих мешканців, які упродовж 2005-2007 років створили ряд фіктивних підприємств, через розрахункові рахунки яких здійснили незаконні фінансові операції на суму понад 450 мільйонів гривень з переведення безготівкових коштів у готівку, формування фіктивного податкового кредиту та отримання незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету. На рахунках фіктивних підприємств заарештовано 815 тисяч гривень. У затриманих вилучено 10 комп`ютерів, в яких зберігалися документи "тіньової" бухгалтерії, та 25 печаток фіктивних підприємств.

На Київщині оперативники затримали голову земельної комісії однієї селищної ради та трьох членів комісії, які вимагали та отримали хабара в сумі 500 тисяч гривень від засновника товариства з обмеженою відповідальністю за сприяння в оформленні та видачі рішень про передачу у приватну власність 6 земельних ділянок загальною площею 0,9 га.

На Кіровоградщині правоохоронці викрили посадових осіб державної податкової інспекції, які у серпні цього року підготували та направили запит до відділу Державної виконавчої служби про повернення виконавчого листа без його виконання, чим надали можливість одному приватному підприємству приховати від арешту засоби виробництва та уникнути штрафних санкцій, у результаті чого державі завдано збитків на суму понад 528 тисяч гривень.

У Донецькій області міліціонери викрили посадових осіб однієї з шахт, які упродовж цього року, шляхом фальсифікації документів та фіктивного списання, здійснили розкрадання гірничошахтного обладнання, унаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 450 тисяч гривень.

В Автономній Республіці Крим оперативники затримали посадових осіб Фонду держмайна, які зловживаючи службовим становищем, незаконно продали одному приватному підприємству адміністративну споруду державного підприємства, у результаті чого державі завдано збитків на суму понад 260 тисяч гривень.