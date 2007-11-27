Микола Вересень запросить до студії гендиректора Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергія Кролевця

Сьогодні, 27 листопада, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 28 листопада о 18.40.