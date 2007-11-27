У Тіни Кароль перед ефіром поцупили сукню

Ведучу "Танців із зірками-3" Тіну Кароль обікрали, пише " Сегодня ". На ефірі в неділю Тіна залишилася без стиліста і візажиста, тому вирішила піти в гримерну Подкопаєвої і Пилипенко, щоб її причепурили там. А свою гримерку артистка необачно залишила відкритою, де залишила всі цінні речі, у тому числі і білосніжну сукню а-ля Наташа Ростова від Ольги Навроцкої, пошиту спеціально для програми. Коли за годину Тіна повернулася, сукні не було. Разом з нею зникла і краватка Юри Горбунова, що була на тій же вішалці, що і наряд для Тіни.

Охоронці обшукали кожен куточок на кіностудії Довженка (там знімають ефіри), але нічого не знайшли. Співачці і ведучій принесли декілька нарядів зі студії, але, на жаль, вони абсолютно не відповідали іміджу Кароль. У результаті співачка одягала свою концертну сукню, яку за 10 хвилин привезли продюсер з костюмером. "Я думаю, що хтось хотів зірвати ефір "Танців" або насолити мені. Швидше за все, перша версія, — цитує Тіну Кароль видання.