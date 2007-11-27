Померла відома дресирувальниця Наталія Дурова (фото)

Пішла з життя народна артистка СРСР і Росії дресирувальниця Наталія Дурова.

Онука засновника всесвітньо відомої циркової династії Володимира Дурова, яка керувала Театром "Куточок дідуся Дурова" з 1978 р., померла на 74 році життя.

Наталія Юріївна Дурова народилася 13 квітня 1934 року. Її іграшками з ранніх років були тварини, вперше дівчинка вийшла з батьком на цирковий манеж у чотири роки. Разом з ним у складі фронтових бригад виступала перед бійцями під час Великої Вітчизняної війни і в дев`ять років одержала нагороду з рук маршала Жукова – Гвардійський значок.

Роботі з тваринами, приручення яких до того вважалося абсолютно неможливим (рись, морські котики, моржі, сивучі, морські слони, кінкажу, носухи, чаплі та багато інших), Наталія Юріївна Дурова віддала більше 60 років.

За тривалу кар`єру дресирувальниці вона одержала безліч травм. У 1953 році Дурова відпрацювала номер з риссю до кінця – як робили її батько і дід - з 17 рваними ранами, а за лаштунками знепритомніла. «Мене з дитинства батько привчив терпіти біль, – пояснювала Наталія Юріївна. – Він казав, що публіка приходить до нас як на свято, і ми не повинні показувати, що нам важко або деколи нестерпно боляче...»

Наталія Дурова – художній керівник, генеральний директор Театру "Куточок дідуся Дурова", народна артистка СРСР і Росії, лауреат Державної і міжнародних премій, письменник, академік Російської Академії природних наук. Її ім`ям названа зірка в сузір`ї Овна.