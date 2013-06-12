Карпачова: В Україні борги із зарплати перевищили півтора мільярда

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час парламентських слухань на тему: “Стан дотримання прав людини в Україні”.

За словами Карпачової, в Україні від бідності страждає понад 70% населення.

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“Прірва між багатим і бідним населенням України сягнула 45 разів, а натомість середньоєвропейський показник не перевищує 4,5 рази”, - сказала Карпачова.

Вона засудила спроби влади обкласти податком грошові перекази українців, які працюють за кордоном.

Карпачова також підкреслила, що на сьогодні в Україні суди втратили незалежність, і це особливо яскраво видно “у політично вмотивованому вибірковому правосудді щодо лідерів опозиції Юлії Тимошенко, Юрія Луценка”.

Крім того, вона заявила, що “кількість в’язнів в Україні є однією з найбільших в Європі — 320 осіб на 100 тисяч населення”. За словами Карпачової, вже другий рік поспіль гальмується прийняття закону про амністію, і “тисячі засуджених жінок, літніх людей, дітей, які не становлять суспільної небезпеки, виснажливо чекають на цей шанс”.