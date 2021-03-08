Директор Інституту національної пам'яті України Антон Дробович назвав "нелогічним" вихідний на честь Міжнародного жіночого дня 8 березня.
Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".
"Позиція Інституту така - якщо це був день, в тому числі, боротьби за трудові права жінок, то вихідний день в день перемоги трудових прав жінок виглядає дуже нелогічно. Тому це не обов'язково повинен бути вихідний день",- пояснив глава УІНП.
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При цьому він назвав скасування вихідного дня 8 березня "не настільки принциповою темою як те, якими смислами його наповнювати".
"Питання, чи сповідувати традиції радянської людини - "весна, Краса"?.. Ні, це не сприймають багато, до речі, не сприймають і люди старшого віку цю радянщину", - зазначив він.
За його словами, зараз в Україні завершується робота над законопроектом про свята і пам'ятні дати.
"Під час громадського обговорення всі зможуть взяти участь і розібратися, чи хочуть вони неробочий день або не хочуть. Але українці люблять вихідні, тому, швидше за все, будуть за вихідний", - сказав Дробович.
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