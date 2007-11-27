Слідство розглядає 5 версій аварії на шахті ім. Засядька

Слідство розглядає п’ять версій аварії на шахті ім. Засядька у Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Зокрема, за його словами, перша версія: вибух стався внаслідок порушення посадовими особами технологій видобутку вугілля; друга - порушення правил безпеки використання приладів і обладнання; третя - вибух стався через порушення правил безпеки при видобутку вугілля на ділянці; четверта - порушення правил сейсмологічного та повітряно-газового контролю відповідними посадовими особами.

Крім того, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що слідчий також до цих чотирьох версій дописав версію «теракт».

«Але впевнений, що цього не було», - наголосив він.

Інформуючи далі щодо розслідування причин трагедії на шахті, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що 19 листопада за його вказівкою справу було передано для розслідування з Донецької обласної до Генеральної прокуратури, а слідчу групу доручено очолити слідчому, який свого часу працював в Донецьку і займався розслідуванням саме таких справ.

За словами генпрокурора, неможливість доступу до місця вибуху дещо ускладнює просування слідства, але він запевнив, що ведеться воно активно.

У той же час О.МЕДВЕДЬКО висловив сумнів, що 11 шахтарів, яких ще й досі не знайдено, навряд чи живі. «Ті обставини, які є, дають нам підстави вважати, що ці люди загинули», - сказав він.

Також генпрокурор поінформував, що у справі проведено 89 судово-медичних експертиз та виконано всі інші можливі експертизи, зроблено 12 виїмок документів, що стосувалися діяльності шахти та безпосередньо ділянки видобутку вугілля, де стався вибух.

Водночас генпрокурор не погодився з припущенням окремих осіб, що причиною вибуху став саме метан і несправність контролюючого обладнання. Він наголосив, що «спочатку треба провести досудове слідство, потім робити висновки».

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2007 року в результаті вибуху на АП "Шахта ім. О.Засядька" загинуло 100 гірників. Тіла 11 з них все ще не знайдено і не підняті на поверхню.