У Держреєстрі Київської області обіцяють прискорити реєстрацію фірм до 2-3 днів

Про це в інтерв'ю ForUm повідомив начальник реєстраційної служби Київської області Ігор Долинський.

За його словами, всі офіси в Київській області будуть оснащені повноцінними робочими місцями, і вже пройшов конкурсний відбір персоналу. Він також зазначив, що, незважаючи на збільшення навантаження на реєстраторів, підприємці від цих змін ніяк не постраждають.

«Принцип безперервності надання послуг порегістраціі підприємницької діяльності не буде порушений», - підкреслив глава реєстраційної служби Київської області. Крім того, він зазначив, що спроститься порядок притягнення реєстраторів до відповідальності у разі порушення прав підприємця. Оцінюючи переваги нової системи, Долинський зазначив, що вся інформація в реєстрі захищена від несанкціонованого доступу і копіювання. У теж час, на сайті Інформаційно-ресурсного центру (адміністратор даної системи - Ред.) є сервіси, що дозволяють будь-якому бажаючому здійснити пошук за певними реквізитами і знайти інформациюї зареєстрованої організації. Долинський не виключив, що в майбутньому реєстрація фірм здійснюватиметься віддалено, без звернення до реєстраційної служби. «Ми вже впритул підійшли до цього. На даний момент Інформаційно-ресурсним центром проводиться пілотна експлуатація комп'ютерної програми «Реєстраційний портал».

Розроблено і викладено на сайті відповідні рекомендації. Найближчим часом буде як закордоном, коли людина, сидячи вдома, реєструє фірму. А поки ті 2-3 дні, які з 1 липня буде займати процес реєстрації, це цілком прийнятний термін », - резюмував він.

Нагадаємо, що відповідно до змін до Закону «Про державну реєстрацію юросіб і фізосіб-підприємців» з 1 липня 2013 року всі державні реєстратори, які вели облік юридичних осіб іфізліц-підприємців, перейдуть у підпорядкування Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр), яка входить до структури Міністерства юстиції.