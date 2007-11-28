Україна і Литва домовилися більше вантажити на «Вікінга»

Україна і Литва домовилися про збільшення обсягів перевезень вантажів поїздом «Вікінг».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні за результатами засідання міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічної і науково-технічної співпраці повідомив міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

«Обидві сторони докладуть всіх зусиль, щоб збільшити потоки цим коридором», - сказав він.

Зокрема, за його словами, збільшенню вантажопотоків за маршрутом поїзду між портом «Іллічівськ» і портом «Клайпеда» сприятиме те, що залізниці обох країн досягли компромісу щодо пільгових тарифів для перевізників, крім того, буде спрощена процедура проходження поїзду в пунктах пропуску.

Як зазначив міністр, литовські митники можуть за 30 хвилин пропустити поїзд при всьому необхідному оформленні через митницю і проведуть відповідний тренінг для українських митників.

У свою чергу, міністр господарства Литовської Республіки Вітас НАВІЦКАС зазначив, що обидві сторони працюватимуть над тим, щоб поєднати цей маршрут з транспортним коридором TRACEKA і приймати вантажі з Азії.

Крім того, заступник міністра транспорту і зв`язку України Валентин КАСАПЧУК зазначив, що сторони домовилися про додаткові заходи для рекламування цього поїзду, зокрема цим проектом зацікавилася Туреччина. При цьому він наголосив, що йдеться про збільшення обсягів перевезення вантажів з урахуванням інших країн, зокрема, Латвії, Естонії, країн Скандинавії. За його словами, портові потужності як Іллічівська, так і Клайпеди більш ніж у два рази вище у даного поїзду. «Таким чином, можливості для розвитку є», - сказав він.

Нагадаємо, в липні міністр транспорту і зв`язку України М.РУДЬКОВСЬКИЙ на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Альгірдасом КУМЖЕЮ обговорили можливість приєднання Туреччини до проекту контрейлерних перевезень поїздом «Вікінг».

На зустрічі розглядалося питання розширення географії перевезень з використанням можливостей поїзду комбінованого транспорту «Вікінг» і приєднання Туреччини до цього проекту після підписання угоди «Про міжнародний транспортний коридор Балтійське море – Чорне море» між Україною, Литвою і Білоруссю.

Як повідомляв УНІАН, ще в грудні 2005 р. Литва і Україна підписали двосторонній Протокол міжурядової литовсько-української комісії, в якому, зокрема, йдеться про домовленості про оптимізацію курсування поїзду комбінованого транспорту „Вікінг” і про залучення додаткових вантажних потоків.

З метою подовження маршруту поїзду «Вікінг» Україна тоді звернулася до адміністрацій грузинської, азербайджанської, туркменської, узбецької та турецької залізниць з пропозицією продовжити маршрут в ці країни з використанням поромної переправи Іллічівськ – Поті/Батумі. Литовська сторона, у свою чергу, погодилася почати рекламну кампанію „Вікінга” в країнах Скандинавії та Балтії.

Довідка УНІАН. Контрейлерні перевезення - це транспортування на залізничних платформах маршрутними поїздами великотоннажних автопоїздів (тягачів з напівпричепами, автомобілів з причепами). У 1996-1998 роках вперше в Україні були проведені випробувальні рейси контрейлерних поїздів за маршрутами Дніпропетровськ - Захонь (Угорщина) - Київ, Луганськ - Катовіце (Польща) - Київ. У лютому 2003 року "Укрзалізниця" відкрила перший регулярний маршрут Іллічівськ - Київ - Клайпеда (Литва) для контрейлерного поїзду "Вікінг" (протяжність маршруту 1883 км).