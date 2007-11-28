Євросоюз висунув останню вимогу щодо вступу України до СОТ

Європейський союз висунув останню вимогу щодо вступу України до Світової організації торгівлі, повідомили у вівторок у Женеві офіційні представники СОТ. Для того, щоб стати 152-им членом цієї всесвітньої організації, Києву необхідно виконати вимогу Брюсселя щодо перегляду регулювання по експортному миту, передає Німецька хвиляз посиланням на АР. Водночас у Женеві додають, що Україна швидше за все приєднається до Світової організації торгівлі раніше, ніж сусідня Росія. „Ми перебуваємо в постійному контакті з Україною, щоб узгодити двосторонні питання щодо експортного мита, які ще залишаються”, - сказав Петер Пауер, речник комісара ЄС з питань торгівлі Петера Мендельсона. „Це дуже важливе питання для нас, і воно повинно бути вирішене до того, як процес вступу буде завершено”, - наголосив він. Планується, що засідання робочої групи, на якому розглянуть доповідь України щодо вступу в СОТ, відбудеться в Женеві наприкінці цього тижня.