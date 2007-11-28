Горілка, розстебнуті джинси, 70-річні фанатки - Іглесіас виступив у Києві (фото)

Кільком тисячам київських прихильників поп-зірки Енріке Іглесіаса довелося чекати кумира у фойє столичного Палацу спорту в задусі і без можливості повернути гроші за недешеві квитки.

Концерт секс-ідола затримали на дві з половиною години. Як повідомляє 5 канал, організатори вибачилися за незручності, і заявили, що винні не вони, а водії, які везли техніку.

Щоправда, фанатам від цього було не легше. Люди, які віддали за квитки хто 150 (фан-зона), а хто й 5 100 гривень (VIP-ложа), зрозуміло, обурювалися! Коли все-таки прихільників співу запального Енріке пустили - зал “порвало” від щастя.

VIP-ложа, де були помічені екс-учасниця "ВІА Гри" Вера Брежнєва і супер-модель Сніжана Онопко, була переповнена, там навіть наливали алкоголь і танцювали, пише Сєгодня . Іглесіас довго вибачався і навіть російською: "Я щойно з Москви - дуже втомився. Даруйте!". Після артист покликав на сцену чотирьох своїх прихильників і мило розмовляв з ними на канапці. Усадивши фанатів, Іглесіас дав їм по чарці з горілкою і, чокнувшись, випив залпом, чим викликав захват у публіки, уточнює Комсомольская правда в Украине.

Щоправда, на цьому Енріке Хулієвич не зупинився. Навалившися всім тілом на бек-вокалістку, зобразив статевий акт. Фанатки були в шоці і кричали: "Курнікова! Дивися, що він робить?". Потім Енріке спустився в зал і цілувався з фанатками – публіка ревла від захоплення. З однією навіть по-дорослому, розстібаючи їй джинси! А серед фанаток були навіть бабусі - років під 70!