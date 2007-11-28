Посольство Франції в Україні запровадило новий порядок прийому документів

Посольство Французької Республіки в Україні запровадило новий порядок прийому документів на оформлення віз.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України, посилаючись на інформацію Посольства.

Так, за даними прес-служби, починаючи з 26 листопада цього року, дати візових співбесід на предмет отримання Шенгенської візи призначатимуться тільки через послуги візового центру, співробітництво з яким започатковано Посольством Франції.

При цьому в повідомленні МЗС зазначається, що кожен заявник має попередньо сплатити вартість послуги щодо призначення дати візової співбесіди у розмірі 35 грн. в одній із філій «Промінвестбанку» (інформацію щодо філії можна знайти на веб-сайті www.pib.com.ua). Після внесення зазначеної суми на відповідний рахунок «Промінвестбанку» заявник отримує код, зазначивши який може замовити дату для подачі документів через Інтернет (info@francevac-ua.com) або за телефонами 38-050-117-90-30 або 044-501-95-35.