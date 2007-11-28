Ющенко написав Януковичу листа про середню освіту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить уряд вжити вичерпних заходів щодо вирішення проблемних питань з метою стовідсоткового охоплення у 2008 році зовнішнім незалежним оцінюванням навчальних досягнень випускників системи загальної середньої освіти, які бажають вступити до вищих навчальних закладів.

Про це йдеться у листі глави держави на адресу прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє прес-служба Президента.

У своєму листі Президент наголошує, що запровадження у 2006-2007 роках зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти при вступі їх до вищих навчальних закладів, передбаченого Указом Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», засвідчило послідовність і практичну спрямованість політики держави щодо подолання негативних явищ у суспільстві і, в першу чергу, хабарництва і корупції на етапі завершення навчання в загальноосвітніх школах та вступу до вищих навчальних закладів.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що проведена робота і набутий досвід дають підстави зробити висновок, що у 2008 році в Україні може бути запроваджене загальнонаціональне обов`язкове зовнішнє тестування для всіх випускників, які бажають вступити до вищих навчальних закладів.

Водночас, як наголошує Президент, успішна реалізація цього масштабного проекту ускладнюється низкою серйозних проблем. Серед них - недостатнє фінансування.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що видатки за бюджетною програмою «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами», запропоновані урядом України в проекті державного бюджету України на 2008 рік, становлять лише 51,6 млн. грн. «У межах зазначених вище видатків можна буде провести тестування лише 35-40% випускників загальноосвітніх навчальних закладів із трьох предметів, або ж 100% - з одного. Реальна ж потреба у відповідних видатках становить не менше 133,3 млн. гривень», - йдеться у листі.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, існує невідповідність нормативно-правової бази вимогам сьогодення. Президент підкреслює, що у 2006-2007 роках зовнішнє тестування здійснювалося в експериментальному режимі. Надання йому обов`язкового характеру має супроводжуватися відповідними змінами в нормативно-правових актах.

«Найперше, завчасно не внесені необхідні зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, які б враховували обов`язковість зовнішнього тестування. Не визначена кількість та перелік вступних випробувань у 2008 році на відповідну форму навчання для всіх вищих навчальних закладів. І це може затримати реалізацію наступних технологічних етапів, таких, як визначення кількості учасників тестування з того чи іншого предмета навчального плану і друкування для них стандартизованих завдань», – наголошує в листі В.ЮЩЕНКО.

Він також вказує на необхідність прийняття рішення про встановлення відповідальності за порушення конфіденційності, умов та порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання, зарахування його результатів на етапі вступу до вищих навчальних закладів тощо.

Окрім того, на переконання Президента, потребує значного посилення організаційне та інформаційне забезпечення. Існуючі організаційні структури оцінювання якості освіти (близько 300 осіб) не можуть власними зусиллями ефективно адмініструвати зовнішнє тестування 524 тис. осіб, підкреслює В.ЮЩЕНКО. Залучення ж до організації тестування працівників органів управління освітою та навчальних закладів зумовлює значні ризики стосовно розголошення конфіденційної інформації про зміст тестів й отримання позитивного результату.

Разом з тим, за словами Президента, не вжито заходів щодо створення в областях навчально-екзаменаційних центрів Українського центру оцінювання якості освіти та відповідного фінансування цих підрозділів, як це передбачено рішенням уряду і рекомендовано авторитетними експертами.

Глава держави наголошує, що «не відчувається ефективної роботи» Міжвідомчої робочої групи з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, покликаної в оперативному порядку вирішувати порушені проблеми. Раніше робочу групу очолював віце-прем’єр-міністр України, а нині її статус понижено, зі складу також виключено представників недержавних інституцій.

Також В.ЮЩЕНКО підкреслює, що про нову систему зарахування до вищих навчальних закладів, яка діятиме наступного року, практично не поінформовано населення, що викликає справедливі нарікання учнів випускних класів, їхніх батьків і педагогічних працівників.

Президент просить прем’єра про проведену роботу із цих питань інформувати його особисто до 15 грудня 2007 року.